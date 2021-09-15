Хищение 216 млн тенге госсубсидий выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресечена деятельность группы лиц по хищению средств, выделенных в рамках государственной программы «Сыбага».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Житель города Павлодара С. Мукин с целью незаконного получения субсидий от государства приобретал крупный рогатый скот на территории России и выдавал его за племенные породы «Герефорд», «Симментал».

В заявках на получение субсидий он указывал ложные сведения о КРС, а договоры купли-продажи подделывал.

Уполномоченные органы РФ не подтверждают факт приобретения племенного скота.

Далее за денежное вознаграждение от 100 тысяч до шести миллионов тенге С. Мукин содействовал другим предприятиям в незаконном получении госсубсидий.

Следствием установлено, что по такой схеме 10 крестьянских хозяйств в Павлодарской области незаконно получили субсидии на 216 миллионов тенге.

Главный организатор и соучастники осуждены на различные сроки.