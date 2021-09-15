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    18:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Хищение 216 млн тенге госсубсидий выявили в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресечена деятельность группы лиц по хищению средств, выделенных в рамках государственной программы «Сыбага».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Житель города Павлодара С. Мукин с целью незаконного получения субсидий от государства приобретал крупный рогатый скот на территории России и выдавал его за племенные породы «Герефорд», «Симментал».

    В заявках на получение субсидий он указывал ложные сведения о КРС, а договоры купли-продажи подделывал.

    Уполномоченные органы РФ не подтверждают факт приобретения племенного скота.

    Далее за денежное вознаграждение от 100 тысяч до шести миллионов тенге С. Мукин содействовал другим предприятиям в незаконном получении госсубсидий.

    Следствием установлено, что по такой схеме 10 крестьянских хозяйств в Павлодарской области незаконно получили субсидии на 216 миллионов тенге.

    Главный организатор и соучастники осуждены на различные сроки.


    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Суды Павлодарская область
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