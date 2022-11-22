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Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком

22 Ноября 2022, 22:11
Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в алматинском онкоцентре хирурги провели высокотехнологичную операцию без разреза 69-летней женщине с раком головки поджелудочной железы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здравоохранения, заведующий отделением онкохирургии Нурлан Балтаев впервые провел лапароскопическую гастропанкреатодуоденальную резекцию – операцию Уиппла. Во время операции без разреза хирург одномоментно удалил головку поджелудочной железы, дистальную часть желудка, двенадцатиперстной кишки, начального отдела тощей кишки, части желчных протоков, желчного пузыря и регионарных лимфатических узлов.

Раньше операции по данному диагнозу проводились традиционным методом, с хирургическим разрезом, что являлось очень травматичным для пациента, так как обусловливало вероятность развития в послеоперационном периоде формирование свищей и развитие других достаточно тяжелых осложнений. В этот раз алматинские онкологи провели ее малоинвазивным методом - лапороскопией, путем нескольких проколов.

Такая операция является менее травматичным вмешательством.

«Результаты гастропанкреатодуоденальной резекции на протяжении десятилетий были весьма неутешительны: они сопровождались большим количеством осложнений и достаточно высокой летальностью. Однако в настоящее время, благодаря отработанной технике этой операции, современной оснащенности операционной, профессиональной подготовке врачей анестезиологов-реаниматологов, такой вид вмешательства сопровождается минимальным количеством осложнений и послеоперационной летальности, хорошими отдаленными результатами выживаемости и в последующем – качеством жизни. Операция длилась более семи часов. Кровопотеря составила 200 мл. Пациентка активизирована в первые сутки после операции», - рассказывает Нурлан Балтаев.

За пять лет в алматинском онкологическом центре гастропанкретодуаденальных резекций традиционным доступом – путем разреза проведено 92 операции. Теперь же такие операции в городском онкоцентре будут проводится малоинвазивным методом.


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