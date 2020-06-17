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Хирурги Алматы и казахский профессор из США помогли встать на ноги юному мотоциклисту
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в приемное отделение городской клинической больницы №4 поступил 17-летний парень со сложным и редким переломом и вывихом бедра, который он получил в результате мототравмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Была сделана компьютерная томография и выставлен диагноз: перелом головки бедренной кости, вдавленный, вывих бедра с переломом головки бедренной кости выше места прикрепления круглой связки. Подобные повреждения, как правило, встречаются в результате дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в управлении общественного здоровья города.
Перелом и вывих головки бедренной кости – это тяжелая травма для тазобедренного сустава, требующая экстренного устранения вывиха головки бедра и, возможно, сложной операции. Для уточнения плана оперативного лечения необходимо выполнение компьютерной томографии, что и было сделано в экстренном порядке.
Так как случай редкий, врачи клиники провели онлайн консультацию с ведущим специалистом США в области перелома таза профессором Djoldas Kuldjanov (Жолдас Кулжанов), MD, St-Louis. Был согласован план операции, тактика лечения и реабилитации. Врачи стационара провели пациенту операцию, которая длилась 3 часа.
«Возможно, мы спасли пациента от раннего эндопротезирования тазобедренного сустава в таком молодом возрасте. Очнувшись после операции, парень первым делом пообещал больше не садиться на мотоцикл. Лето - сезон мототравм, мы призываем быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными», - рассказывает заведующий отделением ортопедической хирургии ГКБ №4 врач высшей квалификационной категории Мейрамбек Жумагулов.
В настоящий момент молодой человек уже выписан и самостоятельно покинул стационар.
Операцию провели ведущие специалисты в области травматологии и хирургии городской клинической больницы №4.
Напомним, казахский профессор из США Жолдас Кулжанов не первый раз делится опытом с нашими врачами. Известный травматолог проводит мастер-классы и сложнейшие операции совместно с казахстанскими врачами.
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