Хирург из Кокшетау: Нужно дарить пациенту надежду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Нужно всегда дарить пациенту надежду и мотивировать его на то, что онкология – это не приговор, считает торакальный хирург Марлен Атамбаев из Кокшетау. О том, что самое главное, по его мнению, в работе медика, врач рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Три-четыре операции. Так проходит каждый день 34-летнего хирурга из Кокшетау Марлена Атамбаева.

Сам хирург родом из областного центра. Правда, институт окончил в столице по специальности педиатрия, после - интернатуру по детской хирургии. А как только выпустился, стал работать в столичном противотуберкулезном диспансере в качестве хирурга легочно-хирургического отделения. Вернулся в Кокшетау и начал работать торакальным хирургом.

«Конечно, не все операции проходят успешно. Бывает, опухоль неоперабельная, когда она прорастает в жизненно важные органы или сосуды, и мы вынуждены завершить операцию, не удалив опухоль. И когда ты не смог помочь – это ужасное ощущение. Но нужно дарить надежду пациенту. Поэтому я всегда говорю, что если я сейчас не смог помочь, необходима химиолучевая терапия, которая в любом случае поможет. Пациента нужно всегда мотивировать, что это не приговор. Первое время неудачные операции вводили в депрессию. Сейчас таких операций, к счастью, стало меньше», - поделился с Казинформом Марлен Атамбаев.

По словам врача, в прошлом году на широкий поток в Акмолинской области начали ставить бронхопластические операции. В частности – одному из пациентов - мужчине с раком легкого в 10 см - провели химиотерапию, после чего опухоль уменьшилась вдвое и стала операбельна.

«Сейчас он прекрасно себя чувствует, бегает, улыбается. И была еще одна девочка, за которую боролись всей больницей. У нее была доброкачественная атерома, которая вызвала тяжелую форму миастении. Девочка не могла сама глотать, дышать, у нее была мышечная слабость. 17 суток находилась на аппарате ИВС, сейчас она чувствует себя хорошо», - продолжает рассказ Атамбаев.

На вопрос «Что самое главное для медика?» М. Атамбаев, не задумываясь, отвечает: «У хирурга должны быть здоровые амбиции. Он должен быть «голодным и злым», проводить больше времени в операционной. Ну а в общем для врача главное - милосердие и сострадание. А еще – врач должен много читать».

У Атамбаева жена врач-онкогематолог и двое детей: старшей дочери – 7 лет, сыну – 4 года.

«Сейчас очень сложная эпидемиологическая ситуация. И самое ужасное, что население обвиняет во всем медработников. И по сути у медработников не остается рычагов для защиты своих прав. Нас часто оскорбляют. Я хотел бы, чтобы хотя бы в этот день все мои коллеги отдохнули душой и телом, чувствовали себя защищенными, а самое главное – чтобы в их семьях все были здоровы!» - пожелал коллегам напоследок хирург.