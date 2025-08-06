Хиросима вспоминает жертв атомной бомбардировки
Япония провела мемориальную церемонию в память о жертвах американской атомной бомбардировки Хиросимы, приуроченную к 80-летию бомбардировки города, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Мемориальная церемония прошла в юго-западном японском городе Хиросима.
В 08:15 утра по местному времени, когда американский самолет B-29 сбросил бомбу на город, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы и венки к кенотафу. После речи мэра были выпущены десятки белых голубей — символ мира.
Выступая на церемонии, Исиба подтвердил обещание своего правительства работать над созданием мира без ядерного оружия.
— Как единственная страна, способная донести до всего мира ужасы атомной бомбы, мы будем хранить память об этом трагическом опыте и возглавлять международные усилия по предотвращению повторения подобной катастрофы, — заявил Исиба в своем посте в сети X.
式典後、改めて平和記念資料館を訪問いたしました。原子爆弾の恐ろしさを世界に訴えることのできる唯一の国として、悲惨な体験の記憶を継承し、惨禍を繰り返さないための国際社会の取組を主導して参ります。 pic.twitter.com/EBiZ9hKC5H— 石破茂 (@shigeruishiba) August 6, 2025
Бомбардировка Хиросимы разрушила город и унесла жизни 140 000 человек. США сбросили на город атомную боеголовку «Малыш» 6 августа 1945 года. Чуть большая бомба, названная «Толстяк», была сброшена на Нагасаки всего несколько дней спустя, 9 августа, убив 70 000 человек.
Это два единственных случая боевого применения ядерного оружия. Япония капитулировала 15 августа 1945 года, положив конец Второй мировой войне, а вместе с ней и почти полувековой агрессии Японии в Азии.
Ранее мы писали, что часы, пережившие бомбардировку Хиросимы, продали на аукционе.