Хиросима вспоминает жертв атомной бомбардировки

Мемориальная церемония прошла в юго-западном японском городе Хиросима.

В 08:15 утра по местному времени, когда американский самолет B-29 сбросил бомбу на город, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы и венки к кенотафу. После речи мэра были выпущены десятки белых голубей — символ мира.

Выступая на церемонии, Исиба подтвердил обещание своего правительства работать над созданием мира без ядерного оружия.

— Как единственная страна, способная донести до всего мира ужасы атомной бомбы, мы будем хранить память об этом трагическом опыте и возглавлять международные усилия по предотвращению повторения подобной катастрофы, — заявил Исиба в своем посте в сети X.

Бомбардировка Хиросимы разрушила город и унесла жизни 140 000 человек. США сбросили на город атомную боеголовку «Малыш» 6 августа 1945 года. Чуть большая бомба, названная «Толстяк», была сброшена на Нагасаки всего несколько дней спустя, 9 августа, убив 70 000 человек.

Это два единственных случая боевого применения ядерного оружия. Япония капитулировала 15 августа 1945 года, положив конец Второй мировой войне, а вместе с ней и почти полувековой агрессии Японии в Азии.

