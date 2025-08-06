РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:46, 06 Август 2025 | GMT +5

    Хиросима вспоминает жертв атомной бомбардировки

    Япония провела мемориальную церемонию в память о жертвах американской атомной бомбардировки Хиросимы, приуроченную к 80-летию бомбардировки города, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Фото: Wikipedia.org

    Мемориальная церемония прошла в юго-западном японском городе Хиросима.

    В 08:15 утра по местному времени, когда американский самолет B-29 сбросил бомбу на город, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы и венки к кенотафу. После речи мэра были выпущены десятки белых голубей — символ мира.

    Выступая на церемонии, Исиба подтвердил обещание своего правительства работать над созданием мира без ядерного оружия.

    — Как единственная страна, способная донести до всего мира ужасы атомной бомбы, мы будем хранить память об этом трагическом опыте и возглавлять международные усилия по предотвращению повторения подобной катастрофы, — заявил Исиба в своем посте в сети X.

    Бомбардировка Хиросимы разрушила город и унесла жизни 140 000 человек. США сбросили на город атомную боеголовку «Малыш» 6 августа 1945 года. Чуть большая бомба, названная «Толстяк», была сброшена на Нагасаки всего несколько дней спустя, 9 августа, убив 70 000 человек.

    Это два единственных случая боевого применения ядерного оружия. Япония капитулировала 15 августа 1945 года, положив конец Второй мировой войне, а вместе с ней и почти полувековой агрессии Японии в Азии.

    Ранее мы писали, что часы, пережившие бомбардировку Хиросимы, продали на аукционе.

    Япония Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
