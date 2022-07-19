19 Июля 2022 09:20

Химическую обработку сельхозугодий провели в четырех районах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в четырех районах завершили работу по химической обработке сельскохозяйственных угодий. Специалисты обработали около 8 тыс. га земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для предотвращения численности нестадных саранчовых в четырех районах Карагандинской области провели химическую обработку. Работы велись в рамках бюджетной программы «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур». В общей сложности было обработано 7890 га угодьев, относящихся к государственным земельным фондам.

«Химическую обработку провели в Есенгельдильском сельском округе Абайского района на площади 900 га, в Акбельском сельском округе Бухар-Жырауского района – 1500 га, в сельских округах Пржевальский, Егиндинский, Акмешит и Кобейтас Нуринского района – 1950 га, в сельских округах Ынталы, Аманжолов и Темирши Каркаралинского района – 3450 га», - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области



