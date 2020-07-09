Химическую обработку против саранчи завершили в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для проведения эффективных обработок против стадных саранчовых в стране закуплены препараты различных групп пестицидов, также для выявления вредителей обследуется 38 млн гектаров земли. Об этом сообщил председатель Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году стадные саранчовые распространены на площади - 554 тыс. гектаров, в том числе итальянского пруса – 295,9 тысяч гектаров, азиатской саранчи – 164,2 тысячи га и мароккской саранчи – 93,9 тысяч га. Кроме того, нестадных саранчовых вредителей на площади – 266,8 тысяч га.

Ранее ведомство сообщало, что на борьбу с саранчой из республиканского и местного бюджетов выделено 1,5 млрд тенге.

«Финансовые средства позволили закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь. Также создан необходимый запас пестицидов на площадь - 525,3 тысячи га, что составляет 95% от прогноза распространения стадных саранчовых вредителей. Для проведения эффективных обработок против стадных саранчовых закуплены препараты различных групп пестицидов (на основе имидаклоприда, ингибиторы синтеза хитина, препараты на основе фосфорорганических соединений, перитроидов и биологические препараты)», - сказал Алмабек Марс с ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Совместно с акиматами областей созданы оперативные штабы в регионах, возглавляемые заместителями Акимов областей и утверждены планы работ по организации работ по мониторингу и химическим обработкам.

«Для выявления очагов стадных саранчовых вредителей обследуется 38 млн гектаров, с привлечением 570 единиц автотранспорта и 1224 обследователей с использованием GPS навигаторов, GPS трекеров, планшетов. В настоящее время завершены химические обработки против мароккской саранчи в Туркестанской и Жамбылской областях, всего обработки против мароккской саранчи проведены на площади 67,7 тыс.га. Завершаются обработки против итальянского пруса и азиатской саранчи. На сегодняшний день химические обработки против итальянского пруса проведены на площади 284,6 тысяч га, против азиатской саранчи на площади 128,2 тысячи гектаров», - отметил председатель Комитета.

В проведении химических обработок против стадных саранчовых задействованы 148 единиц специальной опрыскивающей техники (119 единиц наземных опрыскивателей, 10 самолетов, 11 единиц судов сверхлегкой авиации и 9 единиц аэрозольных газогенераторов. Кроме того, завершаются обработки против нестадных саранчовых вредителей, всего на сегодняшний день обработки проведены на площади 165,8 тыс. га.

«Обработки проводятся своевременно и с высокой эффективностью

Для исключения миграции саранчовых с территории соседних государств на приграничных территориях с КНР, РФ, РУ проводятся совместные обследования на выявление саранчовых вредителей. В результате проводимых мероприятий, на сегодняшний день поражений посевов сельскохозяйственных культур, а также миграции саранчовых вредителей на сопредельные территории соседних государств не наблюдается», - отметил Алмабек Марс.