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Химический завод загорелся в США

12 Января 2023, 06:28
Химический завод загорелся в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Сильный пожар произошел в среду на химическом заводе в городе Ласаль (штат Иллинойс), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Взрыв произошел в грузовом контейнере в отделе отгрузки. На месте работает аварийная бригада.

Как сообщил телеканал NBC Chicago, завод принадлежит компании Carus, занимающейся производством и продажей химических веществ и других продуктов для очистки воды, воздуха и почвы.

Городская администрация обратились к жителям окрестностей с просьбой оставаться в укрытиях в качестве меры предосторожности. По словам представителей правоохранительных органов, пожар локализован. Сотрудникам предприятия удалось покинуть здание, пострадавших нет.

Фото: facebook.com/1039WLPO


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