Химическая кастрация: как ее применяют к насильникам в Казахстане

В Казахстане с 2018 года начали применять химическую кастрацию в отношении осужденных, а с 2025 года норму изменили и теперь инъекцию начинают вводить за полгода до освобождения. Как эта процедура работает выяснил корреспондент агентства Kazinform.

В Павлодарской области с 2023 года специальную инъекцию применили 6 раз, в том числе 2 в 2025 году. В этом году таких фактов еще не было. О содержании осужденных за педофилию в колониях, процедуре их освобождения и последующему применению химической кастрации корреспондент Kazinform побеседовал с начальником отдела ДУИС по Павлодарской области Анарой Уалиевой.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— С введением ужесточения за преступления против половой неприкосновенности детей приговаривать к пожизненному заключению стали больше. Как теперь ситуация обстоит в колониях?

— Количество увеличивается, хотя у каждого учреждения есть свой лимит содержания осужденных. Родственники осужденных и сами осужденные требуют этапирование и они рано или поздно, конечно, будут этапированы. В колониях Павлодара, допустим, такие есть, которых приговорили к пожизненному сроку, но они еще у нас, а не, допустим, в «Черном беркуте». Ситуация пока обстоит так.

— Сколько всего в колониях Павлодара осужденных за насилие над детьми, считая тех, кто получил пожизненный срок и тех, кому назначили 15-20 лет?

— На сегодня за преступления против половой неприкосновенности в колониях в Павлодарской области содержатся 136 человек.

— Те осужденные, которые содержатся в Павлодарской области, в каких условиях они содержатся? Бытует мнение, что, мол, «с такими в колонии разберутся» условно говоря. Есть другие осужденные, которые могут остро воспринять нового заключенного, который судим за педофилию. Как контроль ведется?

— Осужденный, пусть даже его статья за педофилию, но в период отбытия наказания он не нарушает режим, добросовестно относится к труду, выполняет все требования, конечно, он содержится на обычных условиях, таких же как и все остальные. Конечно, среди осужденных тоже содержаться родители. Если не родитель, то просто для человека дикость, что насилие совершается в отношении ребенка. Это морально тяжело такое принять, но учитывая, что в колонии не должны допускать фактов насилия, преступления, пыток в учреждениях.

— И когда в колонию поступает осужденный педофил, то определенный контроль по нему все же ведется?

— Обязательно. Данный осужденный сразу же берется на профилактический учет. С ним ведет работу психолог, администрация учреждения, которая должна контролировать, не допустить каких-либо незаконных моментов. Конечно они на контроле. Мы же понимаем, что там и другие осужденные содержаться, которые могут захотеть над данным лицом совершить самосуд. Но допускать такого ни в коем случае нельзя.

— Отбывая наказание в колонии опасности для общества осужденные за насилие над детьми не представляют, но рано или поздно они выходят. Те, кому назначили не пожизненный срок. Как дальше?

— Конечно, срок когда-то заканчивается и осужденный освобождается, но за полгода перед освобождением собирается полностью материал, предоставляются все необходимые документы и направляются в суд для вынесения решения о применении химической кастрации, то есть инъекции.

— Но могут и не назначить решением суда кастрацию?

— В любом случае применяется. Человек освобождается и это тоже опасность для общества. То, что он исправился в учреждении мы можем сказать, но природу, психику мы исправить мы не можем. Здесь учреждение не может за это отвечать. В учреждении он может характеризоваться супер положительным, но на свободе его психические проявления мы не можем контролировать и гарантировать.

— Почему же химическую кастрацию не применяют сразу после оглашения приговора в самой колонии, а начинают лишь за полгода до освобождения?

— Потому что смысла нет. В колонии у педофилов нет объекта для преступления.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— После освобождения контроль со стороны правоохранительных органов за бывшими осужденными ведется?

— Контроль ведется, осужденный потом будет на пожизненном учете состоять у участкового инспектора полиции. Будет и в здравоохранении контроль над данными осужденными, так как надо понимать, что у инъекции при химической кастрации тоже есть свой срок и ее впоследствии нужно вновь вводить.

— Это мы говорим про тех, кто был приговорен к сроку в 15-20 лет и они постепенно выходят. Изменения в закон внесли и теперь назначают пожизненный срок, но и они могут через 25 лет рассчитывать на освобождение?

— Да, в Казахстане за осужденными на пожизненный срок сохраняется право на условно-досрочное освобождение. Что касаемо педофилов, с учетом того, что норма пожизненного срока к ним применяется лишь недавно, по ним условно-досрочного освобождения пока не было.

— А по другим?

— И за другими такое право есть, но обращений еще не было в Казахстане. Если вас интересует вопрос — какое решение примет суд, это, конечно же, уже суд будет усматривать, но здесь нужно будет продумать, если его освободят, то за кем будет контроль данного осужденного, ведь лицо на пожизненном сроке, соответственно и при освобождении должен быть пожизненный контроль. Кто будет контроль вести: служба пробации или участковый. В этом большой вопрос.

Напомним, 13 июля 2026 года в Павлодаре назначили пожизненное лишение свободы 36-летнему мужчины за изнасилование падчерицы.