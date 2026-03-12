HDM-элемент и новый дизайн: документ, открывший путь в безвизовый мир

В этом отношении Казахстан, заняв 61-е место в рейтинге Henley & Partners, продолжает укреплять свои позиции.

В 2025 году выдан миллион паспортов РК

Известно, что в проекте новой Конституции уделено внимание внешней политике. В частности, речь шла о повышении авторитета страны на международной арене и модернизации национальной идентичности. В дальнейшем признанию казахстанского паспорта на международном уровне может способствовать и Основной закон.

В Казахстане используются три вида паспортов: общегражданский, служебный, дипломатический. Каждый из них имеет свои полномочия и возможности в рамках закона. Они различаются цветом и содержанием. Если для выезда за границу чаще всего используется обычный гражданский паспорт, то два других необходимы для служебных поездок.

В последние годы среди казахстанцев возрос спрос на получение паспортов. В прошлом году выдача паспортов и удостоверений личности входила в число самых востребованных государственных услуг. В результате Комитет миграционной службы РК выдал более 1 миллиона паспортов гражданам Казахстана.

Большинство казахстанцев используют гражданский паспорт во время путешествий и поездок. Он подтверждает гражданство и даёт право на выезд за границу. Паспорт голубого цвета, надписи на обложке выполнены на государственном и английском языках. В документе указаны основные данные, он используется при пересечении границы.

Паспорт может быть выдан гражданам по их желанию независимо от возраста. Срок действия — 10 лет. Для получения необходимо оплатить государственную пошлину и дождаться установленного срока изготовления.

Инфографика: Kazinform

Например, с этого года:

детский паспорт на 24 страницы стоит 4 МРП (17 300 тенге);

стандартный паспорт для взрослых на 36 страниц — 8 МРП (34 600 тенге);

паспорт на 48 страниц — 12 МРП (51 900 тенге).

При этом для некоторых социальных категорий граждан пошлина не взимается.

Усилены элементы защиты паспорта

По данным Комитета миграционной службы, из более чем миллиона выданных паспортов свыше 5 тысяч получили новые элементы защиты. С середины июля 2025 года паспорта начали оснащать дополнительными защитными технологиями.

На второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства размещён HDM-элемент (технология металлизации высокого разрешения) — изображение снежного барса на защитной голографической плёнке.

HDM (High Definition Metallization) — современная технология, значительно усиливающая защиту документов от подделок. Элемент легко определяется визуально и значительно усиливает защиту документа.

По данным Министерства внутренних дел РК, изменения направлены на усиление защиты персональных данных граждан и предотвращение подделок. Мера введена в соответствии со статьей 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность». Отмечается, что новая технология не влияет на национальную безопасность и не несёт негативных социально-экономических или правовых последствий.

Фото: Kazinform

Получить паспорт с новым элементом защиты можно в нескольких случаях: при истечении срока действия документа, порче документа или по добровольному заявлению о замене. При этом ранее выданные паспорта остаются действительными и их замена не является обязательной.

Специалисты отмечают, что опасаться новых защитных технологий не стоит. Подобные элементы безопасности существовали и ранее. Например, паспорт имеет стандартный размер 88×125 мм с закругленными углами. В обложке расположен электронный чип, предназначенный для хранения информации о владельце. В нём сохраняются только текстовые и графические данные, без коммуникационного интерфейса, поэтому никакого контроля через него быть не может.

Кроме того, в прошлом году МВД РК представило обновлённый дизайн паспорта. Теперь внутри документа будет размещён символ барса под номером паспорта. Это также должно усложнить подделку документа и усилить защиту персональных данных. При этом традиционный голубой цвет паспорта сохранится.

Выбор цвета неслучаен. В мире международные паспорта обычно имеют один из четырёх цветов: синий, красный, зелёный или чёрный. Ещё в 1920 году на конференции Лиги Наций был принят стандарт международного паспорта. Многие страны выбирают цвет, связанный с государственным флагом или символикой религиозно-политической ситуации. В Казахстане голубой цвет широко используется и в государственных символах — флаге и гербе. Поэтому можно сказать, что Казахстан принял логичное и последовательное решение, выбрав голубой паспорт — цвета государственного флага Республики Казахстан.

Казахстанский паспорт занимает 61-е место в рейтинге

Недавно компания Henley & Partners опубликовала ежегодный индекс паспортов, в котором Казахстан улучшил свои позиции. В новом рейтинге казахстанский паспорт занял 61-е место, поднявшись с 64-й позиции. Таким образом, среди стран Центральной Азии казахстанский паспорт считается самым сильным.

Инфографика: Kazinform

В прошлом году Казахстан вышел на первое место в Центральной Азии по количеству стран с безвизовым режимом. В настоящее время граждане Казахстана могут без визы посещать 79 государств, что отражает уровень дипломатических связей страны.

Отметим, что в 2026 году самыми сильными паспортами обладают граждане Сингапура, Японии и Южной Кореи. Например, граждане Сингапура могут без визы посещать 192 из 227 стран и территорий. Япония и Южная Корея — 188 стран. Третье место делят 5 европейских стран — Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Их граждане могут посещать 186 стран и территорий без визы.

Кроме того, прошедший в прошлом году аудит авиационной безопасности подтвердил высокий уровень доверия к казахстанскому паспорту. Казахстан показал 95,7% соответствия международным стандартам, тогда как среднемировой показатель составляет 72%, а средний показатель по Европе — 87,9%. Это свидетельствует о высокой защищённости документа от подделок и его полном соответствии международным требованиям.