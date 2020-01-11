+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Хайсам бен Тарик Аль Саид принял присягу в качестве нового Султана государства Оман

11 Января 2020 14:39
Поделиться:
Хайсам бен Тарик Аль Саид принял присягу в качестве нового Султана государства Оман

АММАН. КАЗИНФОРМ - Султан Омана Кабус бен Сайед скончался в пятницу вечером в возрасте 79 лет, а его преемником назначен двоюродный брат Хайсам бен Тарик Аль Саид. Об этом сообщает официальное Оманское агентство новостей и ряда других арабских изданий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке.

Новости по теме

Что пишут мировые СМИ о гибели генерала Касема Сулеймани
Наводнение в Индонезии: 47 человек погибли Поддержка Windows 7 заканчивается 14 января 44 человека госпитализированы в китайском Ухане с подозрением на пневмонию неизвестного происхождения

В связи с тем, что у покойного Кабус бен Сайед не было преемника, правящий семейный совет назначил новым Султаном Хайсама бен Тарика Аль Саида. Он был министром культуры и наследия, близким лицом к покойному султану Кабусу бен Сайеду. В течение ряда лет стоял во главе высокопоставленных лиц, контролировавших реализацию программы «Экономическое видение Омана-2040», также ранее работал Генеральным секретарем Министерства иностранных дел.

Официальное телевидение Омана объявило об инаугурации Хайсама бен Тарика Аль Саида в качестве преемника султана Кабуса бен Саейда. Газеты «Аль-Ватан» и «Аль-Руят» сообщили, что новый султан Омана дал официальную клятву в качестве Султана Омана.

Оманское агентство новостей передало, что Королевский двор объявил о трехдневном трауре и приостановлении работы учреждений государственного и частного секторов. Кроме того, в течение 40 дней флаги будут приспущенными по всей стране.

Лидеры арабских государств выразили соболезнование Султанату Оман.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:

Автор:

Ризабек Джумажанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив