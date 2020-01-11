Хайсам бен Тарик Аль Саид принял присягу в качестве нового Султана государства Оман
АММАН. КАЗИНФОРМ - Султан Омана Кабус бен Сайед скончался в пятницу вечером в возрасте 79 лет, а его преемником назначен двоюродный брат Хайсам бен Тарик Аль Саид. Об этом сообщает официальное Оманское агентство новостей и ряда других арабских изданий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке.
В связи с тем, что у покойного Кабус бен Сайед не было преемника, правящий семейный совет назначил новым Султаном Хайсама бен Тарика Аль Саида. Он был министром культуры и наследия, близким лицом к покойному султану Кабусу бен Сайеду. В течение ряда лет стоял во главе высокопоставленных лиц, контролировавших реализацию программы «Экономическое видение Омана-2040», также ранее работал Генеральным секретарем Министерства иностранных дел.
Официальное телевидение Омана объявило об инаугурации Хайсама бен Тарика Аль Саида в качестве преемника султана Кабуса бен Саейда. Газеты «Аль-Ватан» и «Аль-Руят» сообщили, что новый султан Омана дал официальную клятву в качестве Султана Омана.
Оманское агентство новостей передало, что Королевский двор объявил о трехдневном трауре и приостановлении работы учреждений государственного и частного секторов. Кроме того, в течение 40 дней флаги будут приспущенными по всей стране.
Лидеры арабских государств выразили соболезнование Султанату Оман.
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