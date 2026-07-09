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    «Хавала» использовалась при контрабанде сигарет в Жамбылской области

    Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области пресек деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    сигареты, контрабанда сигарет
    Фото: Freepik

    Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в городе Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

    В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

    В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.

    С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.

    Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота в Костанае.

    Регионы Казахстана Контрабанда Жамбылская область Кыргызстан АФМ Табачные изделия Сигареты
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор