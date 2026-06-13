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    Почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота в Костанае

    В Костанае пресечен факт незаконного оборота табачной продукции. Нарушение выявили сотрудники Департамента государственных доходов по Костанайской области в ходе контрольных мероприятий на рынке города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота в Костанае
    Фото: ДГД Костанайской области

    По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 3 860 пачек табачных изделий. Общая стоимость продукции составила 1 млн 930 тысяч тенге.

    Почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота в Костанае
    Фото: ДГД Костанайской области

    В департаменте отметили, что подобные проверки направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику теневого рынка подакцизной продукции. Нелегальные сигареты наносят ущерб государственному бюджету, создают недобросовестную конкуренцию и могут представлять риск для потребителей.

    По данному факту составлены административные материалы. Документы направлены в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией подакцизной продукции, ставшей предметом правонарушения.

    Ранее свыше ста тысяч пачек безакцизных сигарет на 60 млн тенге пытались ввезти в Казахстан.

    Костанайская область Контрабанда Табачные изделия Костанай Сигареты
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор