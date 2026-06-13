Почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота в Костанае

В Костанае пресечен факт незаконного оборота табачной продукции. Нарушение выявили сотрудники Департамента государственных доходов по Костанайской области в ходе контрольных мероприятий на рынке города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 3 860 пачек табачных изделий. Общая стоимость продукции составила 1 млн 930 тысяч тенге.

Фото: ДГД Костанайской области

В департаменте отметили, что подобные проверки направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику теневого рынка подакцизной продукции. Нелегальные сигареты наносят ущерб государственному бюджету, создают недобросовестную конкуренцию и могут представлять риск для потребителей.

По данному факту составлены административные материалы. Документы направлены в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией подакцизной продукции, ставшей предметом правонарушения.

Ранее свыше ста тысяч пачек безакцизных сигарет на 60 млн тенге пытались ввезти в Казахстан.