НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений, включая вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Президент Хасан Рухани заявил о заинтересованности Ирана в увеличении товарооборота с Казахстаном и подчеркнул актуальность более эффективного использования потенциала железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран», а также мультимодальных коридоров через Каспийское море.

В данном контексте иранская сторона отметила важность совместной работы по повышению конкурентоспособности этих транспортных маршрутов для увеличения объемов грузоперевозок.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев предложил проработать на уровне правительств практические меры по активизации двусторонних экономических связей.

Отдельное внимание было уделено принимаемым государствами мерам, направленным на борьбу с COVID-19.

Президент Ирана высоко оценил действия и решения руководства Казахстана по предотвращению распространения инфекции, а также широкому охвату населения тестированием на коронавирус.

В завершение беседы Хасан Рухани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Тегеран.