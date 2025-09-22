Харассмент на работе: в Казахстане появится новая глава в защите трудовых прав

Министерство труда разрабатывает специальные поправки. Об этом в интервью программе «БүгінLive» на канале «JibekJoly» рассказала эксперт в области трудового права Бибигуль Агыбаева.

Согласно предложению, сотрудник, столкнувшийся с харассментом, сможет подать жалобу анонимно. В то же время обвиняемый сотрудник может быть проверен с помощью полиграфа. Если вина будет доказана, существует риск увольнения.

В материалах министерства говорится, что отдельные уголовные или административные статьи не планируются. Однако, если харассмент перерастает в изнасилование, применение насилия или касается несовершеннолетних, такие действия рассматриваются как уголовное преступление и предусматривают строгое наказание. Эта инициатива направлена на создание безопасной рабочей среды, но вызывает разные мнения в обществе.

— В настоящее время Трудовой кодекс не предусматривает ответственность за харассмент. Есть только возможность привлечения работника к дисциплинарной ответственности на основании этического кодекса. При этом обвиняемый в харассменте имеет право доказать свою невиновность, безусловно. А другая сторона должна предоставить доказательства совершения таких действий. Бывают случаи, когда без доказательств кого-то обвиняют или ложно обвиняют с целью снять с должности. Если закон будут менять, в этом есть как положительные, так и сложные стороны. Положительный момент в том, что при грамотно работающей системе подобные конфликты можно урегулировать, — отметила Бибигуль Агыбаева.

Результаты проверки на полиграфе не могут служить единственным основанием для расторжения трудового договора на 100%. Использование таких данных в суде представляет сложность, поскольку методика требует дополнительного изучения.

— На практике бывают случаи, когда люди пытаются обмануть полиграф. Я внимательно изучила предлагаемые поправки. В них предусмотрено, что если на рабочем месте один человек оказывает давление на другого, работодатель обязан провести проверку. Только при наличии доказательств виновности работника он может инициировать расторжение трудового договора. По моему мнению, это правильный подход, — сказала эксперт по трудовому праву.

По мнению специалиста, ужесточение законодательства и требований поможет предотвратить повторные случаи харассмента. Поэтому необходимо не только совершенствовать законодательство, но и активно проводить разъяснительную работу.

Напомним, ранее мы писали о том, что МВД Казахстана разрабатывает законопроект, направленный на предупреждение харассмента.