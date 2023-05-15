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Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Мая 2023, 11:25
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после матча казахстанской премьер-лиги между «Кайратом» и «Актобе» болельщики устроили «хаос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появились несколько видео, на которых видно, как за болельщиками бегают полицейские, а затем они массово перебегают дорогу.

«После матча болельщики устроили анархию и хаос», - говорится в описании одного из видео в соцсетях.

В департаменте полиции города сообщили, что 15 мая на матч «Кайрата» и «Актобе» поболеть за свои команды пришли 17 тысяч человек. В перерыве между матчами за пределами стадиона произошел инцидент с участием четырех болельщиков.

«Конфликт был пресечен сотрудниками полиции. Участники инцидента были доставлены в управление полиции Медеуского района. Претензий друг к другу стороны не имеют. После проведения праворазъяснительной беседы они были отпущены», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Стоит отметить, что игра девятого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Актобе» завершилась победой алматинцев со счётом 2:1.

Ранее футбольный матч третьего тура чемпионата Казахстана между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием» завершился потасовкой фанатов.


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