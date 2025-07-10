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    09:35, 10 Июль 2025 | GMT +5

    ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

    Палестинское движение ХАМАС объявило, что в ходе консультаций в Дохе согласилось освободить 10 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Консультации по спорным вопросам продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Anadolu

    «ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

    ХАМАС обвинил Израиль, что тот якобы не проявляет необходимую гибкость в процессе переговоров, однако подчеркнул, что представители движения «продолжают работать с посредниками, чтобы преодолеть все препятствия на пути к соглашению».

    В среду президент США Дональд Трамп объявил, что, по его оценке, «есть очень хорошие шансы» на достижение соглашения по Газе «на этой или следующей неделе».

    6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Мировые новости ХАМАС
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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