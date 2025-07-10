ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

«ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

ХАМАС обвинил Израиль, что тот якобы не проявляет необходимую гибкость в процессе переговоров, однако подчеркнул, что представители движения «продолжают работать с посредниками, чтобы преодолеть все препятствия на пути к соглашению».

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что, по его оценке, «есть очень хорошие шансы» на достижение соглашения по Газе «на этой или следующей неделе».

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.