Халяльный бизнес хотят развивать малазийцы в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась бизнес-конференция, по итогам которой подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями Казахстана иМалайзии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для развития сотрудничества и деловых связей на мероприятие прибыли делегаты, состоящие из ведущих 13 малазийских компаний, во главе с заместителем генерального директора корпорации развития внешней торговли Малайзии (MATRADE) - Мохд Мустафа Абдул Азиз.

«Мы видим, что в Казахстане большое развитие. И хотим сотрудничать не только на уровне Gравительства, но и бизнеса. Это укрепляет стратегическое партнерство между двумя странами. Мы здесь хотим открыть совместный бизнес с местными предпринимателями из разных отраслей. Также хотим развивать халяльный бизнес. Мы в этой сфере сейчас сотрудничаем с разными странами. У вас прекрасное мясо, особенно баранина. И мы ждем ваших бизнесменов также у нас в стране», - сказал Мохд Мустафа Абдул Азиз.

По его словам, в Алматы малазийские компании предоставляют инженерские и архитектурные услуги.

«Малазийские бизнесмены проявляют интерес к нашей стране. Это говорит о том, что Казахстан имеет свое определённое преимущество в регионе, особенно в Центральной Азии по всем показателям введения бизнеса. Я думаю, что такие встречи будут продолжаться. Главное встреча имеет определённый коммерческий интерес, так как Казахстан стабилен в своих экономических и инвестиционных показателях», - отметил глава представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков.

По его словам, сотрудничество двух стран будет развивать также и туризм.

«Малайзия в этом плане очень активная. Эта страна может передать нам определённый опыт и налаженную связь», - добавил он.

В свою очередь, советник отдела торговли Посольства Малайзии Суреш Кумар отметил, что Казахстан и Малайзия поддерживают тесные двусторонние связи с 1992 года.

«В 2018 году общий торговый оборот между Малайзией и Казахстаном увеличился на 17,5% и вырос до 98,7 млн долларов США. Экспорт Малайзии в Казахстан увеличился на 21,1% и составил 89,6 млн долларов США, в то время как импорт сократился на 8,6% до 9,1 млн долларов США по сравнению с 2017 годом. С учетом того, что текущая статистика двусторонних торговых отношений между Малайзией и Казахстаном составляет всего 3-4 % от мирового торгового оборота, мы твердо верим, что есть много возможностей для расширения и наращивания существующих торговых отношений между обеими странами», - заявил Суреш Кумар.

Отметим, что прибывшие гости из Малайзии проведут также личные встречи и посетят предприятия отечественных импортеров и дистрибьюторов для лучшего понимания работы местного рынка. Предусмотренная программа деловых встреч направлена на знакомство со спецификой ведения местного бизнеса и развития торговли, наращивания инвестиций в регионе.

Мероприятие по расширению торговых связей с Казахстаном организовано Посольством Малайзии в Казахстане совместно с НПП «Атамекен».