Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Халид аль-Асаад перед казнью: Пальмы Тадмора не сгибаются

Автор:  
Ризабек Джумажанов
1 Октября 2020, 20:00
Халид аль-Асаад перед казнью: Пальмы Тадмора не сгибаются

АММАН. КАЗИНФОРМ – На войне защитники своей родины отчаянно и с доблестью сражаются с оружием в руках, об их подвигах пишут книги, снимают фильмы. Но есть личности, которые без оружия в руках совершили беспримерную храбрость, продемонстрировали миру любовь к родине и преданность своей профессии. Корреспондент МИА «Казинформ» описывает подвиг человека удивительной стойкости и мужества перед лицом неизбежной гибели в плену террористов в Сирии.

Недавно исполнилось 5 лет со дня гибели Халида аль-Асаада от рук террористов, но его подвиг по сей день не сходит со страниц арабских новостных агентств и социальных сетей. 82-летний Халид аль-Асаад, отец одиннадцати детей, всю свою жизнь работал смотрителем, а затем директором Управления по делам древностей античного комплекса Пальмиры. О его любви к Пальмире указывает тот факт, что одну из своих дочерей он назвал Зенобией, в честь царицы Пальмиры. Напомним, что название Пальмиры на арабском языке - «Тадмор».

Халид аль-Асаад считался ученым и археологом мирового уровня, говорил на пяти языках в дополнение к шести древним языкам, некоторые из которых уже вымерли. Благодаря его исследованиям руины оазиса Сирийской пустыни были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

photo

За свои долгие годы он работал с несколькими американскими, французскими, немецкими, итальянскими и другими археологическими миссиями. Несколько европейских стран предложили ему вид на жительство и гражданство, но Халид аль-Асаад отказался покинуть Сирию.

Когда террористы международной террористической организации ДАИШ («Исламское государство», запрещена в Казахстане) захватили Пальмиру, у Халид аль-Асаада был шанс скрыться и обезопасить себя. Однако он предпочел встать на защиту Сирии, ее истории и цивилизации. Он в спешном порядке вывез бесценные редкие артефакты в безопасное место и остался на страже музея и города Пальмиры, которым он посвятил всего себя.

Террористы жестоко пытали Х. аль-Асаада в течение месяца, они хотели знать, куда исчезли сокровища Пальмиры. Х.аль-Асаад не выдал места нахождения ни одной из сбереженных реликвий. Не добившись признания, террористы его публично обезглавили на центральной площади и повесили на колонне перед музеем, вменив ему вину «хранение идолов». Его тело находилось повешенным в течение нескольких дней, после чего некоторым сирийцам удалось проникнуть под покровом ночи к месту казни и похоронить его.

Книги и исследования Халида Аль-Асаада являются краеугольным камнем ряда профессий, специализирующихся на изучении древностей и жизни Месопотамии. Халид аль-Асаад был награжден множеством международных наград, наиболее важными из которых являются: орден за заслуги перед президентом Французской Республики», орден за заслуги перед президентом Республики Болонья, медаль за заслуги перед президентом Тунисской Республики, сирийская медаль за заслуги первой степени.

photo

Гибель Халида аль-Асаада в свое время вызвала резонанс во всем мире. В нескольких странах Европы были спущены флаги, многие международные музеи были названы в честь его имени, построены несколько исторических памятников. ЮНЕСКО, Франция, Соединенные Штаты и большая часть мира раскритиковали инцидент, охарактеризовав произошедшее как «жестокое преступление, совершенное варварами».

Государственное учреждение кинематографии Министерства культуры Сирии представило полнометражный документальный фильм режиссера Гассана Шамайта «Влюбленный в Зенобию». Фильм посвящен трудовой деятельности, научным исследованиям Х. аль-Асаада, героически погибшего при защите древних артефактов Тадмора.

Последние слова, которые он сказал террористам ДАИШ (запрещена в Казахстане) перед казнью: «Пальмы Тадмора (Пальмиры) не сгибаются».

В честь Х. аль-Асаада в августа 2020 года власти Италии посадили оливковое дерево в Мемориальном парке Долины храмов в г. Агридженто, Сицилия. ЮНЕСКО ООН после его смерти был объявлен конкурс под названием «Международная премия Халида аль-Асаада за археологические открытия».


Культура   Память   Сирия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных