Халид аль-Асаад перед казнью: Пальмы Тадмора не сгибаются

АММАН. КАЗИНФОРМ – На войне защитники своей родины отчаянно и с доблестью сражаются с оружием в руках, об их подвигах пишут книги, снимают фильмы. Но есть личности, которые без оружия в руках совершили беспримерную храбрость, продемонстрировали миру любовь к родине и преданность своей профессии. Корреспондент МИА «Казинформ» описывает подвиг человека удивительной стойкости и мужества перед лицом неизбежной гибели в плену террористов в Сирии.

Недавно исполнилось 5 лет со дня гибели Халида аль-Асаада от рук террористов, но его подвиг по сей день не сходит со страниц арабских новостных агентств и социальных сетей. 82-летний Халид аль-Асаад, отец одиннадцати детей, всю свою жизнь работал смотрителем, а затем директором Управления по делам древностей античного комплекса Пальмиры. О его любви к Пальмире указывает тот факт, что одну из своих дочерей он назвал Зенобией, в честь царицы Пальмиры. Напомним, что название Пальмиры на арабском языке - «Тадмор».

Халид аль-Асаад считался ученым и археологом мирового уровня, говорил на пяти языках в дополнение к шести древним языкам, некоторые из которых уже вымерли. Благодаря его исследованиям руины оазиса Сирийской пустыни были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За свои долгие годы он работал с несколькими американскими, французскими, немецкими, итальянскими и другими археологическими миссиями. Несколько европейских стран предложили ему вид на жительство и гражданство, но Халид аль-Асаад отказался покинуть Сирию.

Когда террористы международной террористической организации ДАИШ («Исламское государство», запрещена в Казахстане) захватили Пальмиру, у Халид аль-Асаада был шанс скрыться и обезопасить себя. Однако он предпочел встать на защиту Сирии, ее истории и цивилизации. Он в спешном порядке вывез бесценные редкие артефакты в безопасное место и остался на страже музея и города Пальмиры, которым он посвятил всего себя.

Террористы жестоко пытали Х. аль-Асаада в течение месяца, они хотели знать, куда исчезли сокровища Пальмиры. Х.аль-Асаад не выдал места нахождения ни одной из сбереженных реликвий. Не добившись признания, террористы его публично обезглавили на центральной площади и повесили на колонне перед музеем, вменив ему вину «хранение идолов». Его тело находилось повешенным в течение нескольких дней, после чего некоторым сирийцам удалось проникнуть под покровом ночи к месту казни и похоронить его.

Книги и исследования Халида Аль-Асаада являются краеугольным камнем ряда профессий, специализирующихся на изучении древностей и жизни Месопотамии. Халид аль-Асаад был награжден множеством международных наград, наиболее важными из которых являются: орден за заслуги перед президентом Французской Республики», орден за заслуги перед президентом Республики Болонья, медаль за заслуги перед президентом Тунисской Республики, сирийская медаль за заслуги первой степени.

Гибель Халида аль-Асаада в свое время вызвала резонанс во всем мире. В нескольких странах Европы были спущены флаги, многие международные музеи были названы в честь его имени, построены несколько исторических памятников. ЮНЕСКО, Франция, Соединенные Штаты и большая часть мира раскритиковали инцидент, охарактеризовав произошедшее как «жестокое преступление, совершенное варварами».

Государственное учреждение кинематографии Министерства культуры Сирии представило полнометражный документальный фильм режиссера Гассана Шамайта «Влюбленный в Зенобию». Фильм посвящен трудовой деятельности, научным исследованиям Х. аль-Асаада, героически погибшего при защите древних артефактов Тадмора.

Последние слова, которые он сказал террористам ДАИШ (запрещена в Казахстане) перед казнью: «Пальмы Тадмора (Пальмиры) не сгибаются».



В честь Х. аль-Асаада в августа 2020 года власти Италии посадили оливковое дерево в Мемориальном парке Долины храмов в г. Агридженто, Сицилия. ЮНЕСКО ООН после его смерти был объявлен конкурс под названием «Международная премия Халида аль-Асаада за археологические открытия».