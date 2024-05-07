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    07:30, 07 Май 2024 | GMT +6

    Хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании

    личные данные
    Фото: Midjourney

    Хакеры взломали базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны. По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом происшествии депутатов парламента, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    У ВВС нет сведений, кто стоял за взломом. Телекомпания Sky News утверждает, что, хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

    По имеющимся у ВВС данным, хакеры получили доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости и номера банковских счетов военных. В небольшом количестве случаев речь может идти и о домашних адресах.

    Во взломанной системе, которую содержит внешний подрядчик министерства, содержалась личная информация нынешних и бывших служащих армии, флота и воздушных сил Британии в форме документов, подаваемых в налоговую службу.

    Поскольку речь идет о взломе компьютеров внешнего подрядчика, то доступа к оперативной информации Министерства обороны хакеры не получили.

    По имеющимся у ВВС данным, министерство, обнаружив взлом, немедленно приняло меры и отключило систему от внешнего доступа.

    Теги:
    Армия Интернет Хакеры Великобритания Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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