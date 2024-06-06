Хакеры Team Insane Pakistan опубликовали персональные данные кыргызстанцев

В социальных сетях и СМИ Кыргызстана распространяется информация о том, что 22 мая хакерская группа Team Insane Pakistan в ответ на ночные беспорядки 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов опубликовала персональные данные более 600 тысяч кыргызстанцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным госагентства по защите персональных данных КР, опубликованные личные данные более 600 тысяч граждан Кыргызстана являются данными налогоплательщиков, попавшими в открытый доступ в 2020 году, они не относятся к налоговой тайне. В Агентстве сообщили, что никаких утечек с государственных сайтов за последнее время не было.

— Анализ опубликованных 600 тысяч персональных записей граждан Кыргызстана показал, что они являются схожими с данными, которые были опубликованы в 2020 году в результате утечки с сервисов Государственной налоговой службы, — ответили в госоргане.

Министерство цифрового развития КР также прокомментировало ситуацию с распространяемой информацией о хакерских атаках на инфраструктуру государственных органов Кыргызской Республики и краже персональных данных граждан.