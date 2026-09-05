Хакеры слили в даркнет данные земельной администрации Берлина после отказа платить выкуп

Хакерская группировка «Rhysida» выложила в даркнете почти шесть терабайт данных земельной администрации Берлина, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

В публикации говорится, что среди них, по имеющимся сведениям, и крайне чувствительная информация. Масштаб утечки колоссален: 1 439 893 файла. От берлинских властей и политиков пока почти не поступает внятных объяснений, отмечает издание.

— Среди опубликованных документов, в частности, есть папка под названием «AG CBRN-Rahmenplanung». Аббревиатура CBRN обозначает химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы. Таким образом, особо секретные сведения о потенциальных сценариях чрезвычайных ситуаций теперь могут оказаться в открытом доступе — их могут изучать как террористы, так и иностранные разведслужбы, — пишет Euronews.

Расследовательский журналист Ларс Винкельсдорф бьет тревогу в соцсети X. По его словам, эта кибератака приобрела «угрожающий для государства масштаб»: «Помимо материалов земельного управления уголовной полиции (LKA) по расследованиям, содержатся планы на случай оборонительного положения — вплоть до секретных каналов связи федерального правительства на случай конца света».

Утекли и многочисленные персональные данные, прежде всего сотрудников земельных ведомств. Среди них, в частности, свидетельства о рождении, предположительно табели отсутствий, номера телефонов и домашние адреса.

Ранее вымогатели на своем сайте с утечками пригрозили публикацией и потребовали выкуп в 30 биткоинов — около двух миллионов евро. Для этого они запустили обратный отсчёт, истёкший в пятницу около 15:35. Сенат Берлина ещё до окончания ультиматума дал понять, что в принципе не выполняет подобные требования и проигнорировал шантаж.

Вскоре после завершения отсчета утечка все же произошла: гигантский массив данных был опубликован в даркнете. В социальных сетях участники группировки уже распространяют списки названий файлов — показатель того, насколько масштабной была атака и последовавший слив информации.