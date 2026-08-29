Хакеры требуют выкуп у Берлина после атаки на сеть городских властей

Берлин столкнулся с последствиями серьезной кибератаки: после взлома сети городских властей в администрацию поступило требование о выкупе. Сумма и угрозы злоумышленников пока не раскрываются, передает Kazinform со ссылкой на Bild.

В берлинской Красной ратуше 28 августа прошло совещание с участием представителей администрации Берлина, силовых ведомств и специалистов Центра киберзащиты. В нем в том числе участвовали сотрудники Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий, полиции и Федерального ведомства по охране конституции.

Масштаб атаки оказался значительно серьезнее, чем предполагалось изначально. По последним данным, злоумышленники могли выводить данные из сети берлинских властей с 7 по 12 августа. Саму атаку обнаружили только 14 августа. После этого от общей сети отключили сенатские управления по вопросам транспорта, мобильности, климата и окружающей среды, а также городского развития, строительства и жилья.

Первоначально власти заявляли, что утечки чувствительных персональных данных не обнаружено. Теперь этот вывод уже не считается окончательным: сенатская канцелярия допускает, что злоумышленники могли получить доступ к персональным и другим непубличным данным.

Что именно было похищено и сколько людей может быть затронуто, пока неизвестно. Власти Берлина заявляют, что не намерены поддаваться шантажу.

Ранее сообщалось о том, что кибератака нарушила работу британской электростанции на четыре дня.