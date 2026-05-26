Более 1,5 млн иностранных паломников совершают хадж в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии проходит ежегодный хадж, в котором принимают участие более 1,5 миллиона паломников из-за рубежа, передает агентство Kazinform.

Паломничество разворачивается на фоне переговоров США, Ирана и региональных союзников о «меморандуме о взаимопонимании», который может вновь открыть Ормузский пролив и смягчить энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.

В рамках шестидневного хаджа паломники совершают стояние на Арафате.

Как пишет Saudi Press Agency, продвижение паломников к священной местности Арафат осуществляется при усиленных мерах безопасности и находилось под постоянным контролем профильных служб. Сотрудники правопорядка были развернуты на ключевых транспортных артериях и пешеходных маршрутах, обеспечивая четкое регулирование потоков в соответствии с утвержденными планами поэтапного продвижения и распределения, а также высокий уровень их безопасности.

Все государственные службы, задействованные в обслуживании паломников, находятся в полной готовности, и на всей территории священной местности Арафат в полном объеме были обеспечены медицинские, экстренные и продовольственные услуги, отвечающие потребностям паломников, прибывших со всех уголков мира.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия усилила контроль за медицинскими услугами в сезон хаджа.