Хадж 2024: в Саудовскую Аравию не пустят без вакцины от менингококка

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии опубликовало рекомендации по вакцинации для хаджа 2024 года, подчеркивая ее важность для защиты здоровья всех паломников. Корреспондент агентства Kazinform уточнил, какие вакцины требуются от паломника из Казахстана.

Хадж 2024 года (1445 года по мусульманскому летоисчислению) начинается 14 июня, а казахстанские паломники отправятся к святым местам заранее – уже с 5 июня.

Каждый год на хадж приезжают около двух миллионов верующих со всего мира. В 2024 году министерство хаджа и умры Саудовской Аравии выделило Казахстану квоту в 10 тысяч мест.

Ежегодно министерство здравоохранения Саудовская Аравия публикует требования и рекомендации по въездным визам для паломников и сезонных рабочих, которые намереваются посетить королевство во время предстоящего хаджа и умры.

Необходимые для посещения Саудовской Аравии вакцины – это вакцина от менингококкового менингита, полиомиелита и желтой лихорадки.

Менингококковый менингит

Для паломников из всех стран, включая Казахстан, требуется вакцина против менингококкового менингита, которая защищает от тяжелой бактериальной инфекции, поражающей головной и спинной мозг, и передающейся воздушно-капельным путем.

Саудовская Аравия требует, чтобы все путешественники в возрасте одного года и старше, прибывающие для совершения хаджа или умры, предъявили доказательства того, что они получили четырехвалентную (ACWY) менингококковую вакцину в течение последних 3–5 лет (в зависимости от типа вакцины) и по крайней мере за 10 дней до паломничества. Эта вакцина рекомендуется для защиты от менингококковой инфекции, вызываемой серогруппами A, C, W и Y.

Желтая лихорадка и полиомиелит

От паломников также требуется наличие вакцин на желтую лихорадку и полиомиелит. Требование касается паломников, которые прибыли из списка стран, подверженных риску передачи желтой лихорадки и полимиелита, куда Казахстан не входит.

Сезонный грипп

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии рекомендует зарубежным паломникам пройти вакцинацию против сезонного гриппа до прибытия в королевство. В особенности это касается тех, кто подвергается повышенному риску тяжелых заболеваний гриппом, включая беременных женщин, детей в возрасте до пяти лет, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.

Общие рекомендации

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии рекомендует пожилым людям (старше 65 лет), людям с хроническими заболеваниями (например, болезнями сердца, почек, респираторными заболеваниями, диабетом) и паломникам с иммунодефицитом, злокачественными и смертельными заболеваниями, беременным женщинам и детям до 12 лет, приезжающим на хадж и умру в этом году, отложить совершение паломничества ради собственной безопасности.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии также призвало всех паломников соблюдать общие рекомендации общественного здравоохранения для сдерживания распространения респираторных инфекционных заболеваний.

Подробные требования органов здравоохранения Саудовской Аравии для паломников можно найти на сайте министерства здравоохранения королевства на английском и арабском языках.

Менингококковое заболевание

Менингококковое заболевание – это заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis. Эти заболевания часто проходят в тяжелой форме, могут быть смертельными и включают инфекции оболочек головного и спинного мозга (менингит) и кровотока.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) в мае выпустили уведомление о поездке для американских паломников в Саудовскую Аравию из-за недавних случаев менингококковой инфекции, связанных с поездкой на умру (малое паломничество) в королевство.

Так, с апреля 2024 года было зарегистрировано 12 случаев менингококковой инфекции, связанных с поездкой в ​​Саудовскую Аравию для совершения умры: в США (5 случаев), Франции (4 случая) и Великобритании (3 случая) .

Десять случаев были зарегистрированы у пациентов, приехавших в Саудовскую Аравию, и два — у пациентов, имевших тесный контакт с путешественниками, прибывшими из королевства.