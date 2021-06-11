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    13:37, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Хабиб Нурмагомедов прилетит в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Алматы. Он станет гостем международного турнира по смешанным единоборствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие пройдет 18 июня в многофункциональном комплексе Almaty Arena. В главном бою вечера в клетку выйдет Шамиль Завуров против бразильского бойца Рикардо Тирлони.

    В рамках вечера также ожидается выступление спортсменов из разных стран, в том числе казахстанских.

    Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион UFC в легком весе. Рейтинг Sherdog ставит Нурмагомедова на первое место, как в легком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. На профессиональном уровне провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

    24 октября 2020 года в Абу-Даби состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Тогда россиянин выиграл его удушающим приемом, а после Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.


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