АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Алматы. Он станет гостем международного турнира по смешанным единоборствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие пройдет 18 июня в многофункциональном комплексе Almaty Arena. В главном бою вечера в клетку выйдет Шамиль Завуров против бразильского бойца Рикардо Тирлони.

В рамках вечера также ожидается выступление спортсменов из разных стран, в том числе казахстанских.

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион UFC в легком весе. Рейтинг Sherdog ставит Нурмагомедова на первое место, как в легком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. На профессиональном уровне провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

24 октября 2020 года в Абу-Даби состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Тогда россиянин выиграл его удушающим приемом, а после Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.