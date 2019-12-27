«Хабар» проведет телемарафон по авиакатастрофе вблизи Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Хабар» проведет телемарафон по авиакатастрофе вблизи Алматы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Агентства «Хабар» Ринат Кертаев на своей странице в Facebook.
«Телеканал «Хабар» сегодня с 19:00 до 22:00 проведет специальный телемарафон в прямом эфире в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы», – написал Р. Кертаев.
Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
Как сообщалось позже, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По предварительным данным число погибших составило 12 человек.
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