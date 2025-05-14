ХІІІ летняя Универсиада среди студентов стартовала в Туркестане

В соревнованиях принимают участие более 4 000 студентов из 76 вузов, которые соревнуются в 17 видах спорта: бадминтон, настольный теннис, баскетбол, шахматы, тхэквондо, тоғызқұмалақ, лёгкая атлетика, каратэ-до, волейбол, дзюдо, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, қазақ күресі, бокс, плавание, футзал. В том числе более 600 студентов – в национальных видах спорта тоғызқұмалақ и қазақ күресі.

Церемония открытия Универсиады состоится 16 мая на Центральном стадионе «Туркестан Арена», а закрытие – 13 июня в спортивном комплексе «OLYMPIC CENTER». В рамках соревнований будут разыграны более 800 медалей и свыше 100 кубков. Спортивные мероприятия проходят как на территории университета, так и в современных специализированных спортивных комплексах города.

Первые соревнования стартовали по тоғызқұмалақ и настольному теннису. В турнире по тоғызқұмалақ принимают участие 192 студента из 32 вузов, а в соревнованиях по настольному теннису – 156 обучающихся из 26 вузов.

По словам организаторов, проведение Универсиады способствует формированию принципов здорового образа жизни среди студенческой молодежи и развитию массового спорта в стране.