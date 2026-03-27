    09:50, 27 Март 2026 | GMT +5

    Гвардейцы смогут оценивать качество питания в столовых через электронную систему в РК

    Пилотный проект, направленный на повышение качества ежедневного питания военнослужащих, представили в  Национальной гвардии МВД РК, передает Kazinform.

    В Национальной гвардии МВД РК состоялся круглый стол, посвященный совершенствованию системы качественного питания военнослужащих.

    В ходе встречи был представлен новый пилотный проект, реализуемый в войсках правопорядка в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации. Проект направлен на повышение качества ежедневного питания военнослужащих, усиление продовольственной безопасности, обеспечение прозрачности работы столовых и снижение рисков, связанных с человеческим фактором.

    В мероприятии принял участие заместитель министра внутренних дел  — Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков. Он отметил, что обеспечение военнослужащих качественным питанием является одним из ключевых направлений деятельности Национальной гвардии.

    Также было подчеркнуто, что в ходе заседания рассмотрены вопросы продовольственного обеспечения, результаты проверок столовых и актуальные проблемы в данной сфере.

    Аппаратно-программный комплекс в настоящее время функционирует в пилотном режиме в воинской части 5573 Национальной гвардии. Главная особенность проекта — возможность для военнослужащих оперативно оценивать качество питания через электронную систему.

    С помощью специальной панели оценки мгновенно передаются поставщикам продуктов питания и командованию. До августа текущего года планируется провести анализ эффективности системы, по итогам которого будет рассмотрена возможность её внедрения в других воинских частях.

    — Эта система позволяет нам свободно выражать свое мнение. Мы можем сразу оценить, какие блюда понравились, а какие — нет. Благодаря этому качество питания в столовой заметно улучшаетс», — отметил военнослужащий воинской части 5573 младший сержант Нуралы Жазит.

    В ходе круглого стола также были рассмотрены вопросы соблюдения продовольственной безопасности, усиления санитарных требований, обеспечения прозрачности работы поставщиков и эффективного использования бюджетных средств.

    Стоит отметить, что сегодня более семи тысяч военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают охрану общественного порядка в 21 городе страны. Кроме того, свыше двух тысяч гвардейцев выполняют задачи по обеспечению безопасности объектов государственной важности и учреждений уголовно-исполнительной системы.

    Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Республики Казахстан и члены их семей смогут один раз в год бесплатно пользоваться пассажирскими поездами на территории страны. Данная инициатива направлена на улучшение социального положения военнослужащих и расширение возможностей для совместных поездок с семьей.

    Диана Калманбаева
