Гвардейцы поздравили 100-летнего ветерана легендарной Панфиловской дивизии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии РК поздравили ветеранов с международным днем пожилых людей, в том числе и одного из последних солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаева, которому недавно исполнилось 100 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе РгК «Оңтүстік» Национальной гвардии РК сообщили, что ветеранов поздравили военнослужащие Национальной гвардии РК во главе с заместителем командующего региональным командованием «Оңтүстік» полковником Ниязтаем Алкешевым.

В поздравлении также принимали участие представители Совета ветеранов регионального командования. Ветеранам вручили подарки, благодарственные письма от имени заместителя министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова и командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК генерал-майора Талапкера Амриева.

Отмечается, что на сегодняшний день в списках пожилых ветеранов числится около 80 ветеранов, которым постоянно помогают и оказывают внимание все 10 воинских частей регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии.

Ранее аким Алматы от имени Президента страны поздравил со 100-летним юбилеем ветерана легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаева. Ему тогда вручили нагрудный знак «Еңбегі үшін».