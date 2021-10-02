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    19:23, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Гвардейцы поздравили 100-летнего ветерана легендарной Панфиловской дивизии

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии РК поздравили ветеранов с международным днем пожилых людей, в том числе и одного из последних солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаева, которому недавно исполнилось 100 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе РгК «Оңтүстік» Национальной гвардии РК сообщили, что ветеранов поздравили военнослужащие Национальной гвардии РК во главе с заместителем командующего региональным командованием «Оңтүстік» полковником Ниязтаем Алкешевым.

    В поздравлении также принимали участие представители Совета ветеранов регионального командования. Ветеранам вручили подарки, благодарственные письма от имени заместителя министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова и командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК генерал-майора Талапкера Амриева.

    Отмечается, что на сегодняшний день в списках пожилых ветеранов числится около 80 ветеранов, которым постоянно помогают и оказывают внимание все 10 воинских частей регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии.

    Ранее аким Алматы от имени Президента страны поздравил со 100-летним юбилеем ветерана легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаева. Ему тогда вручили нагрудный знак «Еңбегі үшін».


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