РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:59, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу

    В Астане состоялся чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 150 сильнейших спортсменов из 15 стран, передает Kazinform со ссылкой на Нацгвардию МВД РК.

    спорт
    Фото: Нацгрвадия МВД РК

    На соревнованиях достойно выступил старший лейтенант Дінмұхамед Мұхтарханов — военнослужащий Главного командования Национальной гвардии МВД РК, начальник 2-й службы Центра технической защиты секретной информации.

    — Гвардеец продемонстрировал высокий уровень физической подготовки и профессионализма, заняв первое место в дисциплине «народный жим лежа» в весовой категории до 60 кг, — говорится в сообщении.

    Победа военнослужащего Национальной гвардии МВД РК стала примером целеустремлённости, силы духа и служебного мастерства, подтверждая, что гвардейцы успешно проявляют себя не только в служебной деятельности, но и в спорте международного уровня.

    Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали завоевали «золото» юношеской Азиады.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Нацгвардия
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают