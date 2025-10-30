Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
В Астане состоялся чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 150 сильнейших спортсменов из 15 стран, передает Kazinform со ссылкой на Нацгвардию МВД РК.
На соревнованиях достойно выступил старший лейтенант Дінмұхамед Мұхтарханов — военнослужащий Главного командования Национальной гвардии МВД РК, начальник 2-й службы Центра технической защиты секретной информации.
— Гвардеец продемонстрировал высокий уровень физической подготовки и профессионализма, заняв первое место в дисциплине «народный жим лежа» в весовой категории до 60 кг, — говорится в сообщении.
Победа военнослужащего Национальной гвардии МВД РК стала примером целеустремлённости, силы духа и служебного мастерства, подтверждая, что гвардейцы успешно проявляют себя не только в служебной деятельности, но и в спорте международного уровня.
Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали завоевали «золото» юношеской Азиады.