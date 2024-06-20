Гвардеец получил награду от Президента за спасение жизни во время паводка
19 июня Президент страны Касым-Жомарт Токаев торжественно наградил в Акорде граждан, принимавших активное участие в борьбе с наводнениями. Среди получивших государственные награды оказался и военнослужащий Нацгвардии МВД РК, передает агентство Kazinform.
Ефрейтор Нурбол Аскап 21 апреля совместно с сотрудником департамента полиции обеспечивал общественный порядок в одном из дачных массивов Уральска. Около 10:30 на территории, подконтрольной гвардейским военнослужащим, взорвалась временная плотина и окрестности начало затоплять. Поэтому они стали эвакуировать людей в безопасную зону. В этот момент 60-летний мужчина оказался в ловушке воды.
— Увидев тонущего человека, мы сразу же бросились на помощь. Рядом со мной был полицейский и волонтер, который вовремя вывез пожилого человека на берег, — отметил Нурбол Аскап.
Его поступок во время стихийного бедствия не остался без внимания — Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащего Национальной гвардии медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Поздравил обладателя награды и заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Нацгвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.
— Все военнослужащие Национальной гвардии готовы в любой момент оказать помощь населению. Часто бывают моменты, когда наши воины не только поддерживают правопорядок, но и спасают жизнь человека. Сегодняшняя награда ефрейтора Нурбола Аскапа является ярким примером этого. Его смелые действия должны стать примером для молодого поколения, — отметил Главнокомандующий Национальной гвардии перед личным составом Главного командования.
Также генерал-лейтенант Еркин Ботаканов сообщил, что фотография военнослужащего будет вывешена на Доске почета в здании Главного командования и пожелал дальнейших успехов в его деятельности.
— Сегодня важный день для меня. Впервые встретился с Главой государства и получил медаль из его рук. Это большая честь для меня. Я благодарен Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, министру внутренних дел генерал-лейтенанту полиции Ержану Саденову и Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову. Буду стараться и в дальнейшем нести добросовестно службу в рядах войск правопорядка, — пообещал ефрейтор Нурбол Аскап.