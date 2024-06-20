Гвардеец получил награду от Президента за спасение жизни во время паводка

19 июня Президент страны Касым-Жомарт Токаев торжественно наградил в Акорде граждан, принимавших активное участие в борьбе с наводнениями. Среди получивших государственные награды оказался и военнослужащий Нацгвардии МВД РК, передает агентство Kazinform.

Ефрейтор Нурбол Аскап 21 апреля совместно с сотрудником департамента полиции обеспечивал общественный порядок в одном из дачных массивов Уральска. Около 10:30 на территории, подконтрольной гвардейским военнослужащим, взорвалась временная плотина и окрестности начало затоплять. Поэтому они стали эвакуировать людей в безопасную зону. В этот момент 60-летний мужчина оказался в ловушке воды.

— Увидев тонущего человека, мы сразу же бросились на помощь. Рядом со мной был полицейский и волонтер, который вовремя вывез пожилого человека на берег, — отметил Нурбол Аскап.

Его поступок во время стихийного бедствия не остался без внимания — Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащего Национальной гвардии медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Поздравил обладателя награды и заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Нацгвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

— Все военнослужащие Национальной гвардии готовы в любой момент оказать помощь населению. Часто бывают моменты, когда наши воины не только поддерживают правопорядок, но и спасают жизнь человека. Сегодняшняя награда ефрейтора Нурбола Аскапа является ярким примером этого. Его смелые действия должны стать примером для молодого поколения, — отметил Главнокомандующий Национальной гвардии перед личным составом Главного командования.

Также генерал-лейтенант Еркин Ботаканов сообщил, что фотография военнослужащего будет вывешена на Доске почета в здании Главного командования и пожелал дальнейших успехов в его деятельности.