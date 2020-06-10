Густой дым от пожара на мусорном полигоне накрыл трассу Алматы-Капшагай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, где густой дым от пожара накрыл трассу Алматы-Капшагай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы предположили , что горит свалка. В ДЧС Алматинской области сообщили, что пожар произошел на мусорном полигоне в Илийском районе.

«10 июня 2020 года в 14:26 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании твердых-бытовых отходов на мусорном полигоне в Илийском районе, в близи автодороги «Алматы-Оскемен» (35 км.). Предварительная площадь горения составляет 3 га (общая площадь свалки 38 га). Распространению возгорания способствует наличие ветра 3 м/с, порывами до 7 м/с. В ликвидации задействованы от ДЧС Алматинской области 16 сотрудников и 5 единиц техники, ТОО «АДК Таза-Алем» 30 работников и 2 ед. бульдозера, местных исполнительных органов 10 работников и 2 ед. водовоза», - сообщили в ДЧС.

В случае улучшения погодных условий для ликвидации будет привлечен вертолет АО «Казавиаспас» с водосливным устройством.



