БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале соревнований в весовой категории до 60 килограммов он уступил Яго Абуладзе из России. С первых минут россиянин взял инициативу на себя и победил «иппоном». Ранее в полуфинале Гусман выиграл Валида Хяра из Франции.

В первый соревновательный день в финале от Казахстана выступил только один спортсмен. Ранее в схватке за бронзу другой казахстанец Магжан Шамшадин проиграл азербайджанцу Карамату Хусейнову.

В целом, чемпионат пройдет с 6 по 13 июня. От Казахстана среди мужчин также выступят Елдос Жумаканов (до 66 кг), Жансай Смагулов и Ансар Гайнуллин (до 73 кг), Дидар Хамза (до 81 кг), Ислам Бозбаев и Ерсултан Музапаров (до 90 кг), Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг).

Фото: Olympic.kz