Гусман Кыргызбаев возвращается на татами - в Астане пройдет мировой турнир по дзюдо

Одним из главных же событий станет возвращение на татами обладателя «бронзы» Олимпиады-2024 Гусмана Кыргызбаева. После Олимпийских игр спортсмен почти семь месяцев находился в отпуске.

В интервью Olympic.kz именитый дзюдоист рассказал о ходе подготовки и изменениях в национальной сборной.

Одним из главных соперников Гусмана Кыргызбаева на турнире в Астане является испанец Давид Гарсия Торне.

— Мы с ним встречались в первом круге Олимпиады-2024. Кроме того, на турнир приедут сильные спортсмены из России и Монголии. Так что конкуренция обещает быть серьёзной, — отмечает дзюдоист.

По итогам турнира в Астане, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами. В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе — 700 и за третье — 500.

Кроме того, Гусман Кыргызбаев рассказал о своей главной цели — Олимпиаде-2028.

— До того, как вернуться на первый сбор после Олимпиады, мне позвонил тренер Роберт Мшвидобадзе. Он спросил: «Когда ты вернёшься к тренировкам?» Я ответил, что в январе. Тогда он сказал: «Если возвращаешься, то приходи уже с чёткой целью на ближайшие четыре года — до Олимпиады». Сейчас я бросаю все свои силы на сборах, чтобы выйти на пик формы, удержать кондиции. Главная цель — выступить на Олимпиаде-2028 и подняться на высшую ступень пьедестала, - сообщил спортсмен.

Ранее был объявлен полный состав команды Казахстана по дзюдо на домашний Grand Slam.