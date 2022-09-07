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Гумпомощь в виде стройматериалов и бытовой техники просят направлять в Аулиеколь

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Сентября 2022, 10:25
Гумпомощь в виде стройматериалов и бытовой техники просят направлять в Аулиеколь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Аулиекольском районе временно приостановлен прием гуманитарной помощи в виде продуктов питания и средств первой необходимости. Их – достаточное количество. Теперь в связи с оперативным строительством домов для погорельцев есть необходимость в стройматериалах и бытовой технике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день привезено свыше 500 тонн продукции. Это мука, подсолнечное масло, макароны, вода, консервы, предметы личной гигиены, теплых вещей очень много. Прибыли уже 302 автомашины гуманитарной помощи, где 279 газелей, 15 большегрузов, два КамАЗа. Всего привезено много, продукции достаточно, чтобы закрыть потребности пострадавших в пожарах», - отметил секретарь маслихата Аулиекольского района Даулет Койшибай.

Он от имени всех жителей области поблагодарил казахстанцев, бизнесменов, предпринимателей и всех неравнодушных людей, кто оказал и продолжает оказывать помощь.

«Отправку гуманитарной помощи просим приостановить именно по продуктам питания. Сейчас мы начинаем строительство новых домов для погорельцев. Теперь большая необходимость будет в стройматериалах и бытовой технике»,- сказал он.

К примеру, павлодарцы накануне сразу среагировали и вместо продуктов питания направили в Костанай две фуры со стройматериалами.

Ранее сообщалось, что со всех уголках Казахстана в Костанайскую область продолжает поступать гуманитарная помощь и материальная поддержка.

Например, пострадавшим от пожаров, жители Атырауской области направили 30 тонн гуманитарной помощи, восемь грузовых машин с гуманитарной помощью отправили из Нур-Султана в Костанайскую область

Очередную партию гуманитарной помощи в Костанайскую область отправили из Алматы.


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