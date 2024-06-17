Гуминовое удобрение начали производить в Карагандинской области

В Карагандинской области налажено производство жидкого гуминового удобрения – гумата натрия. Новый продукт прошел все испытания и сертификацию и получил регистрацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Опытно-промышленную установку для производства гуминовых удобрений компания открыла два года назад. Сырьем служат выветрелые угли Шубаркольского месторождения.

— Это производство позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, экологический вопрос по утилизации выветрелых углей, которые долгое время просто складировались на территории предприятия. Во-вторых, выходим с удобрениями на совершенно новый рынок сбыта — сельское хозяйство, — отметили в компании.

Гуматы используют для повышения плодородия почвы и улучшения роста растений.

По информации пресс-службы предприятия, качество новой продукции уже проверили отечественные сельхозпроизводители. Промышленную площадку посетили представители Ассоциации фермерских теплиц Казахстана.

В планах предприятия расширить линейку продукции и производить еще один вид гуминовых удобрений — гумат калия. Первая пробная партия этого продукта направлена в исследовательский парк биотехнологии и экомониторинга КарУ им.Е. А. Букетова. Ученые оценят качество и эффективность удобрения.