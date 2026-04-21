В Хельсинки открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире
В столице Финляндии запустили новый мост длиной почти 1,2 км. Он уже стал архитектурной достопримечательностью и привлек десятки тысяч посетителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
В Хельсинки открылся один из самых длинных пешеходных мостов в мире — Круунувуоренсилта. Его протяженность составляет 1191 метр, и он соединяет районы Коркеасаари и Круунувуоренранта.
Это самый длинный и высокий мост в Финляндии, автомобильное движение по нему не предусмотрено. Он предназначен для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.
Благодаря новому переходу расстояние от Круунувуоренранты до центра города сократилось почти вдвое — с 11 до 5,5 километра, что значительно улучшило транспортную доступность района.
По словам мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, мост стал новой яркой достопримечательностью города и важным элементом городской инфраструктуры. Он также отметил, что проект меняет восприятие столицы и помогает интегрировать районы Круунувуоренранта и Лааясало в центральную часть города.
Интерес к новому объекту оказался высоким, только за первые выходные мост посетили более 50 тысяч человек.
