В Хельсинки открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

В Хельсинки открылся один из самых длинных пешеходных мостов в мире — Круунувуоренсилта. Его протяженность составляет 1191 метр, и он соединяет районы Коркеасаари и Круунувуоренранта.

Это самый длинный и высокий мост в Финляндии, автомобильное движение по нему не предусмотрено. Он предназначен для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Благодаря новому переходу расстояние от Круунувуоренранты до центра города сократилось почти вдвое — с 11 до 5,5 километра, что значительно улучшило транспортную доступность района.

По словам мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, мост стал новой яркой достопримечательностью города и важным элементом городской инфраструктуры. Он также отметил, что проект меняет восприятие столицы и помогает интегрировать районы Круунувуоренранта и Лааясало в центральную часть города.

Интерес к новому объекту оказался высоким, только за первые выходные мост посетили более 50 тысяч человек.

Напомним, в Алматинской области представили обновленный эскиз проекта подвесного стеклянного моста, который планируется построить в Черном каньоне Кегенского района.