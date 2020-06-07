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вчера 20:34
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Гуманитарный медицинский груз прибыл в Туркестан из Узбекистана
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в город Туркестан в рамках поручения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева прибыла гуманитарная помощь в трех грузовых автомашинах: медицинские маски, защитные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
Заместитель акима Туркестанской области С. Калкаманов от имени жителей региона выразил прибывшим гражданам благодарность. В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Казахстане С. Ниязходжаев отметил, что в критические часы братские страны должны поддерживать друг друга.
Из соседней страны прибыло в караване помощи 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.
Данная помощь будет распределена среди медицинских учреждений Туркестанской области.
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