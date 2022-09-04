Гуманитарный караван «Ақтөбе халқы Қостанаймен бірге!» направился в Костанайскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинцы направляют для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области гуманитарный автокараван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

«Асар! Не оставим соседа в беде. Главное правило выживания в степи – это взаимовыручка. Только сообща можно помочь людям, попавшим в беду и решить их проблемы. Такова давняя традиция казахов. Столетия проходят, а ценности и традиции не меняются», - отметили в акимате Актюбинской области.

После известия о начавшихся в Костанайской области природных пожарах и большом количестве пострадавших семей с детьми аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поручил создать оперативный штаб по организации гуманитарной помощи пострадавшим районам.

Актюбинцы выразили готовность оказать моральную и материальную гуманитарную помощь жителям Аулиекольского, Узункольского и Карабалыкского районов соседнего региона.

«Акиматом Актюбинской области в соседнюю область направляется гуманитарный автокараван с медикаментами, одеждой, продуктами питания, предметами личной гигиены и др. Тонны необходимых предметов облегчат нашим согражданам жизнь в первые дни чрезвычайной ситуации», - сообщили в акимате.

К слову, при филиалах партии AMANAT в области открыто 13 пунктов сбора гуманитарной помощи, неравнодушные граждане приносят одежду, постельные принадлежности и предметы первой необходимости.

В настоящее время волонтеры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии в регионах. Также открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае. В Костанайской области определили единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров. Все желающие и неравнодушные граждане могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в костанайском регионе на единый счет.

Костанайские заводы окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге. Помощь пострадавшим также окажут Фонд «Қазақстан халқына», Halyk Bank. Сенаторы в помощь пострадавшим перечислят однодневную зарплату.

Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба. Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.

