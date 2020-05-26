Гуманитарный груз отправили из Западного Казахстана в Мактааральский район

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Гуманитарный груз общим весом в 12 тонн направился из ЗКО пострадавшим от наводнения в Мактааральский район Туркестанской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Не первый гуманитарный груз отправляется западноказахстанцами в помощь жителям, пострадавшим от подтопления. В формировании груза участвовали этнокультурные объединения Дома дружбы АНК ЗКО. Продукты питания, предметы первой необходимости, строительные материалы, одежда и многие другие необходимые товары собраны представителями этнокультурных объединений, предпринимателями и волонтерами АНК.

Особый вклад в организацию и сбор средств внесли армянский, татарский, уйгурский и азербайджанский этнокультурные центры, чечено-ингушский этнокультурный центр «Вайнах», а также представители волонтерской группы «BIRLIK», казахско-вайнахского клуба «Достык», клуба любителей бега «UralskRunners», спортивного клуба «Patriot», ИП «Кадыргалиев Т.А.»

«Всегда протягиваем руку помощи нашим братьям и сестрам, оказавшимся в беде. Наш дружный многонациональный народ Приуралья никогда не остается в стороне от призывов помощи, стараемся внести свою лепту в любое благое дело. Надеемся, что так поднимем настроение и дух пострадавшим от наводнения», – говорит председатель этнокультурного центра «Вайнах» Данильбек Саратов.





Автор: Аида Галиева