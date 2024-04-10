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    22:22, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Гуманитарную помощь собирают жители СКО для пострадавших от паводка

    Гуманитарную помощь собирают жители СКО для пострадавших от паводка
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Петропавловске работают пункты по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводка североказахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Один из пунктов находится в здании Дома дружбы. Координирует работу руководитель клуба благотворителей при АНК СКО, штаба по сбору гуманитарной помощи Алла Писаренко. Она рассказала, что запас продуктов и предметов первой необходимости создают заранее, и по заявке будут отправлять сразу же в подтопленные районы.

    Гуманитарную помощь собирают жители СКО для пострадавших от паводка
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    - Гуманитарная помощь стекается буквально потоком. Огромное количество постельных принадлежностей, матрасов, подушек, теплых одеял, продуктов питания, теплой одежды, товаров первой необходимости. В том числе тонна муки, по 100 матрасов, одеял, подушек. Большой объем привезли этнокультурные объединения. Завтра местная компания привезет 100 пятилитровых бутылок воды. Две компании обеспечили нас коробками. Люди звонят почти ежечасно, предлагают помощь, спрашивают, куда принести вещи. Это очень ценно. Сейчас наша Газель уезжает в Астану, где нам предложили гуманитарный груз. Конечно, не отказываемся. Машину загрузим и ночью вернемся. Помощь будет распределяться по заявкам от населения нашей области. Если наш регион не будет нуждаться в таком количестве, то все, что останется, отправится в регионы, где необходима помощь. Здесь ничего не останется, - прокомментировала А.Писаренко.

    Гуманитарную помощь собирают жители СКО для пострадавших от паводка
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    К сбору гуманитарной помощи подключился молодежный ресурсный центр. Всего в Петропавловске работают три пункта.

    Гуманитарную помощь собирают жители СКО для пострадавших от паводка
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана АНК Гуманитарная помощь Благотворительность Волонтеры Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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