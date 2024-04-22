Гуманитарную помощь пострадавшими от наводнения регионам отправили из Астаны

С площади столичного Дома Дружбы в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» в пострадавшие от паводка регионы направлена очередная гуманитарная помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

По словам организаторов, на этот раз в Северо-Казахстанскую область отправятся грузовики с предметами первой необходимости.

В мероприятии приняли участие члены и молодежь этнокультурных центров столичного АНК.

— В нескольких регионах происходят наводнения, волонтеры не остались в стороне в трудную минуту. Многие наши соотечественники помогают пострадавшим от наводнения. Ассамблея народа Казахстана всегда протягивает руку помощи, — сказал член Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя узбекской ассоциации «Дустлик» РК Хасан Шарипов.

Благотворительный проект получил поддержку всех казахстанцев и стал символом крепкого единства. В нем задействовано более 11 тысяч волонтеров АНК со всей страны.

Фото: акимат Астаны

Напомним, в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» из Астаны была направлена гуманитарная помощь в Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

Фото: акимат Астаны

Ранее из Астаны в пострадавшие от паводков регионы направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи. Среди собранной помощи основное место занимают одежда, продукты питания, средства гигиены и обувь.

Фото: акимат Астаны

В столице действуют девять пунктов приема гуманитарной помощи, в которых принимают участие около 30 волонтерских организаций. Каждый день более 200 добровольцев сортируют предметы первой необходимости.

Фото: акимат Астаны

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и привезти в места сбора необходимые вещи.