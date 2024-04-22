РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Гуманитарную помощь пострадавшими от наводнения регионам отправили из Астаны

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Астаны

    С площади столичного Дома Дружбы в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» в пострадавшие от паводка регионы направлена очередная гуманитарная помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    По словам организаторов, на этот раз в Северо-Казахстанскую область отправятся грузовики с предметами первой необходимости.

    В мероприятии приняли участие члены и молодежь этнокультурных центров столичного АНК.

    — В нескольких регионах происходят наводнения, волонтеры не остались в стороне в трудную минуту. Многие наши соотечественники помогают пострадавшим от наводнения. Ассамблея народа Казахстана всегда протягивает руку помощи, — сказал член Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя узбекской ассоциации «Дустлик» РК Хасан Шарипов.

    Благотворительный проект получил поддержку всех казахстанцев и стал символом крепкого единства. В нем задействовано более 11 тысяч волонтеров АНК со всей страны.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Астаны

    Напомним, в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» из Астаны была направлена гуманитарная помощь в Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Астаны

    Ранее из Астаны в пострадавшие от паводков регионы направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи. Среди собранной помощи основное место занимают одежда, продукты питания, средства гигиены и обувь.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Астаны

    В столице действуют девять пунктов приема гуманитарной помощи, в которых принимают участие около 30 волонтерских организаций. Каждый день более 200 добровольцев сортируют предметы первой необходимости.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Астаны

    Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и привезти в места сбора необходимые вещи.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Астаны

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы АНК Астана Гуманитарная помощь Общество Паводки в Казахстане Волонтеры Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!