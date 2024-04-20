Гуманитарную помощь на 200 тысяч евро выделит Евросоюз Казахстану из-за паводков

В связи с масштабными паводками в нескольких регионах Казахстана, Европейский союз выделяет 200 000 евро гуманитарных средств для помощи наиболее пострадавшим семьям. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Казахстане.

Как отмечается, финансирование ЕС направлено на поддержку Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан (RCS-RC) в предоставлении столь необходимой чрезвычайной помощи, включая предметы домашнего обихода, такие как матрасы и постельное белье, многоцелевые денежные средства и гигиенические материалы.

- Гуманитарная помощь, которая будет предоставлена в течение следующих трех месяцев, непосредственно поможет 5000 человек, серьезно пострадавших от паводков. Особое внимание будет уделяться оказанию помощи домохозяйствам, возглавляемым женщинами, семьям, где есть люди с ограниченными возможностями или пожилые, а также семьям, имеющим более трех детей. Финансирование является частью общего вклада ЕС в Чрезвычайный фонд реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, - говорится в сообщении Представительства ЕС.

Как сообщалось ранее, казахстанцы, проживающие в Бельгии, не остались в стороне, глядя на тяжелую обстановку с паводками. Инициативная группа соотечественников решила перечислить средства на счета фонда «Қазақстан халқына» и «Біз біргеміз».