Гуманитарную помощь в область Абай направит Павлодарская область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Техника из Павлодарской области будет предоставлена для помощи в проведении работ по ликвидации массового пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для помощи в проведении работ по ликвидации массового пожара в области Абай была направлена специализированная техника и специалисты ДЧС Павлодарской области», - сообщили в пресс-службе акима области.

Жителям области Абай, пострадавшим в результате пожара, будет оказана поддержка в части обеспечения необходимой гуманитарной помощи.

«Техника была направлена по запросу, исходя из того, что необходимо. Гуманитарная помощь будет направлена, исходя из потребности региона, о которой в области Абай должны еще сообщить», - добавили в акимате.