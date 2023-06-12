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Гуманитарную помощь в область Абай направит Павлодарская область

Автор:  
Антон Гагарин
12 Июня 2023, 15:40
Гуманитарную помощь в область Абай направит Павлодарская область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Техника из Павлодарской области будет предоставлена для помощи в проведении работ по ликвидации массового пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для помощи в проведении работ по ликвидации массового пожара в области Абай была направлена специализированная техника и специалисты ДЧС Павлодарской области», - сообщили в пресс-службе акима области.

Жителям области Абай, пострадавшим в результате пожара, будет оказана поддержка в части обеспечения необходимой гуманитарной помощи.
«Техника была направлена по запросу, исходя из того, что необходимо. Гуманитарная помощь будет направлена, исходя из потребности региона, о которой в области Абай должны еще сообщить», - добавили в акимате.


Павлодарская область   Происшествия   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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