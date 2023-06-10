Гуманитарную помощь направляют на место пожаров в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Семея, Курчатова, а также 8-ми районов области организовали для земляков посильную помощь в виде продуктов питания и вещей первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Бескарагайского района области Абай так же, как и бородулихинцы, живут по соседству с резерватом «Семей Орманы», а некоторые села находятся глубине соснового бора. Поэтому сельчане прекрасно понимают, что приходится сейчас испытывать людям, оказавшимся в эпицентре неуправляемой стихии.

В 12 часов дня из села Бескарагай в направлении очагов возгорания выехал большегрузный автомобиль с 10-ю тоннами груза. Все 25 сел Бескарагайского района внесли свой вклад.

«Никто не остался в стороне. Люди несли в специально созданный пункт приема продукты питания: масло, макаронные изделия, мука, сахар, напитки, мыло, салфетки. Все это сейчас необходимо нашим огнеборцам, которые съехались туда со всего Казахстана. Наш район тоже расположен в сосновом бору, поэтому, находясь здесь, мы искренне желаем всем жителям Бородулихинского района, чтобы стихия скорее утихла. Проживая рядом с бором, нужно всегда быть начеку. Поэтому мы постоянно проводим профилактику. Просим людей, не посещать лес без необходимости и беречь наше общее достояние», - выразил свое мнение аким Бескарагайского района Талгат Муратов.

К сбору подключились предприятия, частные лица, некоммерческий сектор. В Семее развёрнуты десятки пунктов сбора. Некоторые организации осуществили по несколько рейсов. Так, представители РОО «Ассамблея Жастары» совместно с Домом дружбы области Абай был осуществлен подвоз воды и другой помощи службам, задействованным в ликвидации пожара. Участие в сборе средств приняли сотрудники областного Дома дружбы, активисты этнокультурных объединений и просто неравнодушные люди.

«Мы выполнили два рейса, в ходе которых мы постарались передать предметы первой необходимости. Вторым рейсом мы подвезли 60 пятилитровых тар воды, влажные салфетки, одноразовую посуду. Помощь действительно требуется и принимается с благодарностью», - рассказали подробности поездки в областном Доме дружбы.

По словам местных жителей и служб, задействованных в тушении пожара, наиболее востребованные сейчас продукты и предмета это питьевая вода, влажные салфетки, одноразовая посуда, сигареты, шансовый инструмент грабли, лопаты, средства защиты.

На территории одного из торговых центров Семея организован мобильный склад в виде борта автомобиля «ГАЗель» для тех, кто хочет помочь бойцам с пожаром. В дальнейшем эти продукты погрузят в большие специализированные автомобили, которые отправятся по двум направлениям – «Бородулиха-Жерновка» и «Озерки-Талица», где сейчас идет активная борьба с пожаром.

Всю гуманитарную помощь доставляют на пункты дислокации, которые еще называют полевой кухней, либо непосредственно в оба оперативных штаба.

В администрации Бородулихинского района рассказали, как сейчас идет отправка продуктов на место тушения пожара.

«Первый опыт показал, как нужно реагировать в таких случаях, и научил нас, как это делать быстро. Готовка, распределение по коробкам и пакетам продуктов - все поставлено на поток. Здесь же мы готовим для наших бойцов горячую еду. Помогают волонтеры со всего района, с Семея. Без остановки привозят нам воду, продукты питания, вот видите, все в достатке. После прошлого пожара часть продуктов даже осталась», - прокомментировал работу полевой кухни руководитель отдела внутренней политики Бородулихинского района Медет Жайдарбеков.

По последним данным, огнем охвачено более 60 тысяч гектаров леса. По информации руководства области Абай, действующий пожар - самый крупный за все время в этом регионе. Огнем охвачено три лесничества – Батпаевское, Каштакское и Успенское.