Гуманитарную помощь из ОАЭ распределили по больницам Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительную помощь, поступающую со всех уголков мира распределяют во все 35 медицинских учреждений Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В их числе необходимые медикаменты, защитные средства для медицинских работников, медицинские маски, перчатки и антисептические средства. В первую очередь защитные средства выдают тем медицинским сотрудникам, которые работают на передовой с COVID-19.

Благотворительный груз, доставленный в центральную больницу Сарыагашского района, встретила специальная мониторинговая группа и представители организации «Сарыағаш-адалдық аланы».

С момента распространения эпидемии в Туркестанскую область прибыла благотворительная помощь из КНР, России, ОАЭ, Японии, Турции, Южной Кореи, Катара, Узбекистана, Грузии и многих других стран, а также от таких организаций как ВТО. На сегоднямедицинские учреждения области располагают достаточными ресурсами для борьбы с пандемией.



