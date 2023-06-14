Гуманитарная помощь пострадавшим при пожарах в области Абай прибывает из других регионов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Гуманитарная помощь области Абай в связи с пожарами прибыла вчера из Карагандинской, Павлодарской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Сегодня на 7 грузовиках помощь прибыла и из Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Гуманитарная помощь из областей была выгружена на склад в торгово-логистическом центре «Жоламан» в Семее.

«В связи с пожаром в области Абай мы совместно с акиматом и филиалом партии «Аманат» в Астане открыли пункт оказания специальной помощи. Множество волонтеров прибыли на место оказания помощи. Сегодня мы привезли эту гуманитарную помощь в Семей совместно с Коргалжынской организацией грузового транспорта. Выражаем благодарность всем оказавшим помощь и желаем области скорейшего выхода из такой сложной ситуации», - сказал депутат маслихата города Астаны Магзум Арсланбек.

Также гуманитарная помощь, направляемая из каждой области, хранится в Озерском сельском округе, селе Бородулиха и на складах в торгово-логистическом центре «Жоламан».

«Со вчерашнего дня из всех областей поступает гуманитарная помощь в связи с лесным пожаром в области. Помощь включает в себя напитки, продукты, необходимые для приготовления пищи и предметы личной гигиены. Все это мы доставляем на склады, записываем количество в отдельности и отправляем по списку через волонтеров в штабы на территории пожара,- сказал председатель областного маслихата Куаныш Сулейменов.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.