Гуманитарная помощь от AMANAT прибыла в Аулиекольский район

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пункт приема гуманитарной помощи, расположенный на стадионе «Болашак» в селе Аулиеколь Аулиекольского района, прибывает первая гуманитарная помощь от AMANAT. Здесь распределяют продукты и вещи для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области в результате природных пожаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Помочь костанайцам в этот трудный час – наш долг. По инициативе председателя партии Ерлана Кошанова открыты пункты во всех региональных филиалах, все партийцы поддержали. 312 тонн гуманитарной помощи уже было собрано, постепенно весь этот объем начинает прибывать сюда. Это и продукты питания, и одежда, гигиенические принадлежности, бытовая техника и другое», – сказал секретарь партии AMANAT Ринат Кертаев.20 тонн помощи, собранных силами партийцев Костанайского областного филиала AMANAT уже доставлены.Сегодня в село Аулиеколь прибудут грузовики из Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей. Первые группы волонтеров из числа членов молодежного крыла «Жастар Рухы» уже прибыли в Костанайскую область для оказания помощи пострадавшим и участия в восстановительных работах.









Фото: amanatpartiasy.kz











