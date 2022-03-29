«Гулять становится небезопасно»: алматинка пожаловалась на провалившийся асфальт возле ЖК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинка пожаловалась на провалившийся асфальт возле новостройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети Facebook жительница Алматы разместила фото, на котором видно, как асфальт проваливается возле элитной новостройки на пересечении улиц Курмангазы – Шарипова.

«Земля вокруг элитной новостройки проваливается. Может быть это нормально, но гулять рядом становится небезопасно», - пишет пользовательница сети.

В пресс-службе акимата Алматы ответили, что данный объект введен в эксплуатацию в апреле 2021 года.

«При благоприятных погодных условиях и возобновлении работы асфальтобетонного завода подрядной организацией ТОО «РАМС Казахстан» будут проведены работы по устранению замечаний», - ответили в акимате.