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    23:51, 28 Март 2022 | GMT +6

    «Гулять становится небезопасно»: алматинка пожаловалась на провалившийся асфальт возле ЖК

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинка пожаловалась на провалившийся асфальт возле новостройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети Facebook жительница Алматы разместила фото, на котором видно, как асфальт проваливается возле элитной новостройки на пересечении улиц Курмангазы – Шарипова.

    «Земля вокруг элитной новостройки проваливается. Может быть это нормально, но гулять рядом становится небезопасно», - пишет пользовательница сети.

    В пресс-службе акимата Алматы ответили, что данный объект введен в эксплуатацию в апреле 2021 года.

    «При благоприятных погодных условиях и возобновлении работы асфальтобетонного завода подрядной организацией ТОО «РАМС Казахстан» будут проведены работы по устранению замечаний», - ответили в акимате.

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